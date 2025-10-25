В Бельгии рассказали о планах страны получать прибыль от активов России

Le Soir: Бельгия намерена получать прибыль до 1,2 млрд евро от активов России

Помимо опасений в законности сделки с российскими замороженными активами, Бельгия имеет и финансовый мотив отклонить предложение с «репарационным кредитом» для Украины, пишет издание Le Soir.

«Бельгия уже запланировала использовать эти доходы главным образом для финансирования военных расходов в 2025–2029 годах на сумму в 1,2 миллиарда евро в год», — говорится в статье.

Как указал автор, прибыль от российских активов страна получает уже сейчас, так как они облагаются налогом на доходы.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что укравшие российские активы европейцы пытаются изобразить невинность и придать этому поступку законность.