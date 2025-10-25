Наука и техника
22:00, 25 октября 2025Наука и техника

Конструктор рассказал о «Царь-бомбе» Российской армии

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили модернизированные корректируемые авиабомбы (КАБ). Об этом заявил конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев, пишет «Комсомольская правда».

Западные СМИ говорят об этом оружии как о «Царь-бомбе». Васильев назвал КАБ-500С «символом технологического прорыва» в развитии российской авиационной техники. По словам эксперта, в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) эти авиабомбы «показывают огромный потенциал и эффективность при поражении целей в тактической глубине противника».

«Это оружие открывает нам дорогу к победе», — подчеркнул он.

Специалист рассказал, что бомба оснащена модулем планирования и коррекции траектории. Она имеет систему спутниковой навигации, что позволяет поражать цели на расстоянии до 200 километров. Военные эксперты оценивают, что один такой удар российской армии может уничтожить укрепленный опорный пункт размером 100 на 100 метров.

Ранее сообщалось, что КАБ-500С умеет подключаться к иностранным спутникам.

    Все новости