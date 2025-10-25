Культура
17:12, 25 октября 2025

Бритни Спирс села пьяная за руль и чуть не сбила человека

Daily Mail: Певица Бритни Спирс села пьяная за руль и чуть не сбила подругу
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IXOLA / BACKGRID / Legion-Media

Американская певица Бритни Спирс села за руль в состоянии алкогольного опьянения чуть не сбила свою подругу. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидца.

Отмечается, что исполнительница села за руль своего черного BMW после того, как провела время в ресторане. «Поездка Спирс — около пяти миль по шоссе до ее особняка в Таузенд-Оукс — быстро превратилась в опасное приключение», — говорится в материале.

По данным источника, на некоторых участках дороги певица ехала впритык к другим транспортным средствам, съезжала с дороги и выезжала на встречную полосу, несколько раз подвергая себя опасности столкновения с встречными автомобилями.

Газета пишет, что, добравшись до дома, певица не сразу смогла попасть внутрь, так как долго пыталась ввести код от ворот.

Предположительно, поведение артистки связано с сильным стрессом, вызванным выходом скандальных мемуаров ее бывшего мужа Кевина Флайдерлайна.

Ранее Бритни Спирс сравнила влияние отцовской опеки на свою психику с повреждением мозга.

