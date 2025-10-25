Глава РФПИ Дмитриев привез в США конфеты с цитатами Путина

Глава РФПИ, спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев привез в США и подарил партнерам конфеты с цитатами российского лидера Владимира Путина. Фотографию коробки он опубликовал в Telegram.

«Вести диалог с Россией с точки зрения силы бессмысленно», — гласит надпись на одной из них. На упаковке также изображен глава государства.

На обертке конфеты размещена цитата Путина «Своих не бросаем».

Ранее Дмитриев в интервью американскому телеканалу сообщил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатической договоренности. Он добавил, что Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.