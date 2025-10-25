Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:52, 25 октября 2025Россия

Дмитриев привез в США конфеты с цитатами Путина

Глава РФПИ Дмитриев привез в США конфеты с цитатами Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Димитриев

Кирилл Димитриев. Фото: Globallookpress.com

Глава РФПИ, спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев привез в США и подарил партнерам конфеты с цитатами российского лидера Владимира Путина. Фотографию коробки он опубликовал в Telegram.

«Вести диалог с Россией с точки зрения силы бессмысленно», — гласит надпись на одной из них. На упаковке также изображен глава государства.

На обертке конфеты размещена цитата Путина «Своих не бросаем».

Ранее Дмитриев в интервью американскому телеканалу сообщил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатической договоренности. Он добавил, что Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    В Евросоюзе признали неготовность к изъятию российских активов

    В Москве завели уголовное дело после массовой драки мигрантов с палками и лопатами

    В России оценили способность обещанных Киеву французских самолетов помочь ВСУ

    Конструктор рассказал о «Царь-бомбе» Российской армии

    В российском городе четыре ребенка пострадали при ДТП с автобусом

    Дмитриев привез в США конфеты с цитатами Путина

    Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта российской нефти

    Россиянин поставил на андердога и выиграл 3,7 миллиона рублей

    Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости