Карпин дал прогноз на матч между «Реалом» и «Барселоной»

Тренер Валерий Карпин отдал предпочтение «Барселоне» в матче с «Реалом»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игрок «Барселоны» Фермин Лопес

Игрок «Барселоны» Фермин Лопес. Фото: Albert Gea / Reuters

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин дал прогноз на матч десятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Специалист отдал предпочтение «Барселоне» отметив, что команда впечатляет прежде всего в атаке и при этом надежно действует в обороне, тогда как у «Реала» он видит проблему именно в линиях защиты. По его мнению, текущее соотношение сил говорит в пользу каталонцев, которые выглядят более целостно.

Говоря о результативности матча, Карпин прогнозирует обмен голами и общий тотал свыше трех, допускает сценарии со счетом 2:2, 3:2 или 2:3 и подчеркивает, что такая развязка не станет сюрпризом с учетом истории очных встреч последних лет. Он ожидает открытый футбол с шансами у обеих сторон, где атакующие линии способны решить исход при высокой интенсивности игры.​

Отдельно Карпин выделил нападающего Килиана Мбаппе как потенциально ключевую фигуру «Реала», будучи уверенным, что форвард должен сыграть ярко и забить, хотя и признал, что одного его результата может не хватить для победы мадридцев.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 26 октября в Мадриде. Она начнется в 18:15 по московскому времени.

