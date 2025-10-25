Малышева запретила россиянам выходить из дома без презерватива

Врач и телеведущая Елена Малышева запретила россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале выходить из дома без презерватива. Выпуск с рассуждением специалистки доступен на сайте телеканала.

В выпуске передачи речь шла об инфекциях, передающихся половым путем. Врач напомнила, что от этих заболеваний лучше всего защищает барьерная контрацепция, то есть презерватив. Она обратилась к одному из участников программы и поинтересовалась, есть ли у него с собой презерватив, на что мужчина ответил отрицательно.

«Так нельзя выходить из дома. Особенно когда черти вас понесли на дискотеку, вы должны быть вооружены», — заявила врач. Малышева также посоветовала молодым людям сделать вакцину от вируса папилломы человека, поскольку она снижает риск рака шейки матки у женщин и рака полового члена у мужчин.

Ранее Малышева запретила россиянам заказывать одно блюдо в ресторане. Она уточнила, что не следует брать тартар из говядины, так как в нем могут быть паразиты.