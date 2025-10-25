Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 25 октября 2025Бывший СССР

Жители Киева вышли на митинг

Жители Киева вышли на митинг с требованием ускорить поиски пропавших солдат ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Новини.LIVE»

Жители Киева вышли на митинг. Об этом сообщает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

В роликах, которые опубликовало издание, можно увидеть людей с флагами и портретами военных. Отмечается, что участники митинга в Киеве требуют ускорить поиски пропавших украинских солдат.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало бросать необученных солдат под Красный Лиман в Донецкой народной республике. Как пояснили в силовых структурах, это свидетельствует об огромных потерях украинской армии.

Перед этим сообщалось, что украинский военнопленный Евгений Радченко обратился к солдатам ВСУ. Он призвал их сдаваться в плен и не рисковать жизнью за интересы президента Украины Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США захотели изъять активы России для одной цели

    Жена Павла Воли прокомментировала слухи о разводе с комиком

    Россиянка описала отдых в санатории Нальчика фразой «лечение с риском для здо­ровья»

    Раскрыто оптимальное время для последней чашки кофе

    Ворона в Москве играла с воздушным шаром и попала на видео

    В Москве задержали около 40 участников массовой драки с палками и лопатами

    Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили новое дело

    Владельцев домашних животных призвали готовиться к крупным изменениям

    В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Бритни Спирс села пьяная за руль и чуть не сбила человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости