Жители Киева вышли на митинг с требованием ускорить поиски пропавших солдат ВСУ

Жители Киева вышли на митинг. Об этом сообщает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

В роликах, которые опубликовало издание, можно увидеть людей с флагами и портретами военных. Отмечается, что участники митинга в Киеве требуют ускорить поиски пропавших украинских солдат.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало бросать необученных солдат под Красный Лиман в Донецкой народной республике. Как пояснили в силовых структурах, это свидетельствует об огромных потерях украинской армии.

Перед этим сообщалось, что украинский военнопленный Евгений Радченко обратился к солдатам ВСУ. Он призвал их сдаваться в плен и не рисковать жизнью за интересы президента Украины Владимира Зеленского.