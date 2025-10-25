Экономика
20:26, 25 октября 2025Экономика

Москвичам пообещали сентябрьскую погоду

Синоптик Тишковец: Москвичей в выходные ждет сентябрьская погода
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В столице в выходные, 25 и 26 октября, ожидается по-сентябрьски теплая погода. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В воскресенье ожидаются дожди. В сумерках будет плюс 5-8 градусов, в середине дня температура поднимется на 1-2 градуса.

Заключительная неделя октября пройдет в условиях ненастной циклонической деятельности и постепенного понижения температурного фон до многолетней нормы. К первым выходным ноября распогодится и начнется подготовка атмосферы к предзимью, сообщил синоптик.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что атмосферное давление в заключительные дни октября в Москве и Подмосковье опустится до аномально низких значений. В ближайший вторник, 28 октября, один из центров огромной циклонической области окажется над Московским регионом, а давление понизится до 734 миллиметра ртутного столба.

