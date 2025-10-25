Бывший СССР
На ЗАЭС попросили Киев послушаться Путина

Яшина: ЗАЭС надеется, что Киев услышит слова Путина о недопустимости обстрелов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Предупреждение президента России Владимира Путина о недопустимости обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны Украины должно быть услышано. Прислушаться к словам российского лидера попросила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в разговоре с РИА Новости.

В ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС) — опасная практика, которую лучше прекратить. Он напомнил Киеву, что на территории республики тоже есть АЭС и что Россия может решиться на зеркальный ответ на агрессию против ЗАЭС.

«Мы надеемся, что голос разума был услышан, поскольку любые атаки объектов атомной энергетики могут быть непредсказуемыми», — сказала Яшина. По ее словам, станция еще на этапе проекта была рассчитана на то, чтобы продолжать работу при различных нештатных ситуациях, однако никто не мог предугадать, что она окажется в зоне боевых действий.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что Киев угрожает всей Европе, обстреливая ЗАЭС, в то время как западные станции поставляют ВСУ оружие. Он назвал подобные действия опасными и неоправданными.

