12:54, 8 октября 2025Мир

В Европе назвали действия Украины угрозой континенту

Финский политик Мема: Украинцы угрожают всей Европе, обстреливая ЗАЭС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают всему европейскому континенту. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Мы предоставляем поддержку Украине, а теперь она угрожает всей Европе своими безответственными атаками на ядерные электростанции», — указал политик.

Мема назвал действия ВСУ опасными и неоправданными. Он подчеркнул, что любой инцидент на ядерном объекте приведет к разрушительным последствиям.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Европейского союза (ЕС) и НАТО покрывают атаки ВСУ на ЗАЭС. Она напомнила, что 23 сентября после обстрела со стороны ВСУ была повреждена высоковольтная линия электропередачи «ЗАЭС — Днепровская». В результате прекратилось внешнее электроснабжение станции.

Дипломат назвала циничными заявления представителей Евросоюза, которые продолжают оказывать Украине политическую, финансовую и военную поддержку, без чего такие провокации были бы невозможны.

