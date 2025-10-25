На Западе раскрыли план НАТО по конфликту на Украине

L'Antidiplomatico: НАТО сознательно затягивает конфликт на Украине

Североатлантический альянс сознательно способствует продолжению конфликта на Украине ради собственной выгоды. Об этом сообщается в статье издания L'Antidiplomatico.

«Если альянс не участвует в боевых действиях, значит, ему нечем оправдать трату денег. НАТО нужна война, чтобы оправдать себя», — отмечается в материале.

По мнению автора статьи, урегулирование, а затем и подписание официального мирного соглашения по Украине могло произойти через «четыре–пять месяцев после начала конфликта», но военный блок не позволил этому случиться. Причиной такой политики НАТО послужило ее желание «испытать новое оружие и оправдать свое существование».

23 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что мирного плана по Украине «на столе» сейчас нет.

25 сентября глава альянса также сообщил, что американское оружие будет поступать на Украину непрерывно, а Североатлантический альянс будет покрывать расходы на него.