Названа точная дата завершения украинского конфликта

Главный раввин Днепра Каминецкий: Украинский конфликт закончится 15 января
Анастасия Алимпиева
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Точную дату завершения украинского конфликта назвал главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий. По его словам, он закончится 15 января 2026 года, передает «Страна.ua».

«Это будет прямо в двадцать шестом году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин», — указал Каминецкий.

Как уточнил религиозный наставник, он сделал такое предположение, основываясь на словах «больших людей в Европе».

Ранее заявление о завершении спецоперации сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «[СВО] достигает своих целей, и, несомненно, этот процесс завершится успешно», — заявил глава МИД.

