14:30, 25 октября 2025Мир

Названы неожиданные способы поставки наркокартелями кокаина в Европу

Мюнх: Наркокартели начали поставлять кокаин в Европу в соках и специях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Victor Jiang / Shutterstock / Fotodom  

Наркокартели нашли неожиданные способы поставлять кокаин в Европу, идя на такие ухищрения как отправка в соках и специях, чтобы избежать проверок полиции и пограничных служб. Об этом заявил президент Федерального управления криминальной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх, передает Bild.

«Преступники изобретательны и могут гибко использовать свои порой огромные финансовые ресурсы для корректировки своих методов контрабанды», — отметил глава ведомства.

Мюнх уточнил, что подобные средства позволяют не обнаружить товар. В связи с этим преступники начали смешивать его с едой, напитками, специями, а также были зафиксированы случаи его сочетания с пластмассой.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп изучает возможность ударов по наркокартелям в Венесуэле. Источники сообщили, что американский лидер рассматривает возможность ударов по предприятиям, заподозренным в производстве кокаина, а также по маршрутам наркотрафика. При этом в Белом доме не исключают дипломатического решения проблемы.

