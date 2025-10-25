Песков: Путин даже жалкого главу государства никогда не назовет таковым

Президент России Владимир Путин является образцом норм приличия, так как даже «самого жалкого главу государства» никогда не назовет таковым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин. Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Путин не всегда по-доброму говорит о таких политиках, однако всегда делает это уважительно и в приемлемых тонах.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и Украина близки к завершению конфликта. Он отметил, что Россия «хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта». По его словам, прекращение огня является временным решением и может быть нарушено.