Президент России Владимир Путин является образцом норм приличия, так как даже «самого жалкого главу государства» никогда не назовет таковым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин. Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», — отметил представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что Путин не всегда по-доброму говорит о таких политиках, однако всегда делает это уважительно и в приемлемых тонах.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и Украина близки к завершению конфликта. Он отметил, что Россия «хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта». По его словам, прекращение огня является временным решением и может быть нарушено.