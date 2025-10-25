Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 25 октября 2025Мир

Песков раскрыл отношение Путина к «самому жалкому лидеру»

Песков: Путин даже жалкого главу государства никогда не назовет таковым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин является образцом норм приличия, так как даже «самого жалкого главу государства» никогда не назовет таковым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин. Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Путин не всегда по-доброму говорит о таких политиках, однако всегда делает это уважительно и в приемлемых тонах.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и Украина близки к завершению конфликта. Он отметил, что Россия «хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта». По его словам, прекращение огня является временным решением и может быть нарушено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о возможности тройной встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Армия России ударила по военным предприятиям Украины

    Раскрыт райдер подорожавшего Крида

    Московская пенсионерка отдала квартиру мошенникам и отказалась выселяться

    Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

    Трамп заявил о желании Путина достичь мира на Украине

    Роднина назвала самую неприятную проблему российского спорта

    Названа угроза от повреждения плотины Белгородского водохранилища

    Крабы захватили один остров и обрадовали местных жителей

    Coca-Cola продлила права на бренд в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости