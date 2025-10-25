Последствия мощного взрыва газа в многоэтажке в Сочи попали на видео

Опубликовано видео последствий взрыва бытового газа в сочинской многоэтажке

Последствия мощного взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Сочи попали на видео. Кадры публикует Kub Mash в Telegram-канале.

На видео запечатлена часть разрушенного вследствие взрыва фасада здания. Также можно увидеть яркий свет от начавшегося пожара.

О случившемся стало известно ночью 25 октября. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об одном погибшем и трех пострадавших после взрыва бытового газа в квартире многоэтажного дома. Спасатели оперативно потушили пожар. Взрыв разрушил стены и повредил остекление трех квартир.