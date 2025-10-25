Интернет и СМИ
16:17, 25 октября 2025Интернет и СМИ

На Западе высмеяли одну деталь на фото Зеленского со Стармером

Журналист Боуз: Для фото Зеленского со Стармером специально привезли публику
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Henry Nicholls / WPA Pool / Getty Images

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял одну деталь на фото президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В соцсети X он заявил, что для совместного снимка политиков специально привезли публику.

Боуз опубликовал фото, сделанное во время визита украинского лидера в Лондон. На снимке можно увидеть Зеленского и Стармера, которые улыбаются толпе с украинскими и британскими флагами.

«Это внутренний двор, который закрыт для посетителей. Ликующую толпу сюда привезли на автобусах», — написал западный журналист.

Зеленский прибыл с визитом в Великобританию 24 октября. В Лондоне он встретился со Стармером и обсудил с ним развитие оборонного сотрудничества и пути усиления давления на Россию. Также украинский лидер встретился с королем Великобритании Карлом III.

