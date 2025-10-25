Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 25 октября 2025Россия

Путин оценил подписание в Ханое конвенции ООН против киберпреступности

Путин назвал историческим подписание конвенции ООН против киберпреступности
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал историческим событием подписание в Ханое конвенции ООН против киберпреступности. Его приветствие зачитал генпрокурор России Александр Гуцан, передает ТАСС.

Путин отметил, что большинство стран мира поддержало выдвинутую в 2019 году инициативу России по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В условиях непростой международной обстановки дипломаты и правоохранители государств — членов ООН смогли объединиться для подготовки и согласования проекта важнейшего документа.

25 октября в Ханое подписали конвенцию ООН против киберпреступности, которая была разработана Генпрокуратурой России вместе с МИД России. Документ подписан 65 государствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о возможности тройной встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Армия России ударила по военным предприятиям Украины

    Раскрыт райдер подорожавшего Крида

    Московская пенсионерка отдала квартиру мошенникам и отказалась выселяться

    Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

    Трамп заявил о желании Путина достичь мира на Украине

    Роднина назвала самую неприятную проблему российского спорта

    Названа угроза от повреждения плотины Белгородского водохранилища

    Крабы захватили один остров и обрадовали местных жителей

    Coca-Cola продлила права на бренд в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости