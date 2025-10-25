Путин оценил подписание в Ханое конвенции ООН против киберпреступности

Президент России Владимир Путин назвал историческим событием подписание в Ханое конвенции ООН против киберпреступности. Его приветствие зачитал генпрокурор России Александр Гуцан, передает ТАСС.

Путин отметил, что большинство стран мира поддержало выдвинутую в 2019 году инициативу России по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В условиях непростой международной обстановки дипломаты и правоохранители государств — членов ООН смогли объединиться для подготовки и согласования проекта важнейшего документа.

25 октября в Ханое подписали конвенцию ООН против киберпреступности, которая была разработана Генпрокуратурой России вместе с МИД России. Документ подписан 65 государствами.