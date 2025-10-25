Интернет и СМИ
Россия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

Генпрокурор России Гуцан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Россия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

Договор подписал генпрокурор России Александр Гуцан. Отмечается, что документ является первым в мире глобальным международным договором в области информационной безопасности. Он был разработан по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли МИД РФ.

Ранее был раскрыт ущерб от киберпреступлений в России. По данным Генпрокуратуры, злоумышленники похитили у россиян сотни миллиардов рублей.

