Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки

Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым ввоз автомобильным транспортом через границу товаров из Казахстана и Киргизии, не имеющих маркировки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), допускается до 10 декабря 2025 года. Документ был размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Указ предписывает разрешить до указанной даты ввоз в РФ автотранспортом товаров из Республики Казахстан и Киргизской Республики, получателями которых являются российские юрлица, без документов, подтверждающих статус товаров как товаров ЕАЭС, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренных требованиями права ЕАЭС и (или) законодательства РФ.

Согласно документу, импорт товаров при выполнении отдельных условий не нарушает таможенные правила, а также требования к маркировке и нанесению информации.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры подтвердили настрой на укрепление партнерства и союзничества России и Казахстана и реализацию совместных проектов двух стран.