10:43, 25 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты самые коварные последствия храпа

Отоларинголог Миниахметова: Храп повышает риск инфаркта и инсульта
Фото: txking / Shutterstock / Fotodom

Кандидат медицинских наук, отоларинголог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Регина Миниахметова заявила, что люди часто недооценивают коварство храпа, хотя проблема несет весьма серьезные риски для здоровья. Самые опасные последствия этого состояния она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предупредила, что наиболее опасным осложнением храпа является синдром обструктивного апноэ сна, при котором у спящего человека спонтанно прерывается дыхание. Подобные эпизоды негативно влияют на работу всех систем организма, но особенно они опасны для сердечно-сосудистой системы. «Даже краткосрочные остановки дыхания могут приводить к гипоксии — кислородной недостаточности и нарушениям в работе сердечной мышцы и аритмии, которые повышают риски инфарктов и инсультов», — отметила она.

Также, по словам отоларинголога, из-за храпа и апноэ у человека может развиться гипертония. Дело в том, что частые ночные пробуждения и внезапное ощущение нехватки воздуха — это всегда стресс для организма, так как в этот момент сосуды сужаются, а в кровь выбрасывается большое количество гормона адреналина. Под его воздействием давление резко повышается. Со временем гипертония приобретает устойчивый характер.

К другим побочным эффектам храпа Миниахметова отнесла головные боли и бессонницу. Из-за храпа фаза глубокого сна постепенно сокращается, а недосып переходит в хроническую фазу. Из-за этого по утрам человек просыпается разбитым, а в течение дня чувствует сонливость и быстро устает. Хронический недосып также чреват развитием депрессивных состояний и других нарушений психики.

Ранее стоматолог Софина Ахмед предупредила, что из-за храпа может появиться неприятный запах изо рта. Кроме того, по ее словам, человек с такой проблемой хуже различает вкусы.

