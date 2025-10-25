Россияне начали скупать полустельки для увеличения роста

Shot: Продажи полустелек для увеличения роста выросли в пять раз за год

Россияне в последний год начали скупать полустельки для зрительного увеличения роста. Об этом сообщил проект «Shot проверка».

По данным издания, продажи таких полустелек выросли в среднем в пять раз за последний год. Производители утверждают, что их продукция делает ноги визуально стройнее и длиннее на 2,5–5,5 сантиметра. Часто, добавляют продавцы, товар берут мужчины, однако среди покупателей есть и девушки.

Авторы публикации предположили, что причиной роста спроса на полустельки могли стать молодые девушки, которые не хотят встречаться с парнями, чей рост составляет менее 180 сантиметров.

