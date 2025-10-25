«Спартак» может сменить владельца из-за санкций США

«Лукойл» может сменить владельца «Спартака» из-за санкций США

Руководство «Лукойла» рассматривает возможность передачи акций московского футбольного клуба «Спартак» из-за введенных санкций США. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Один из вариантов минимизировать урон "Спартаку" после санкций против "Лукойла" — передать клуб другому владельцу», — заявил неназванный собеседник. Он отметил, что по такой схеме ранее действовало руководство клубов «ВТБ» и «Динамо».

23 октября Минфин США объявил о санкциях против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем. Также блокируются все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов.

Футбольный клуб не попал в список санкций напрямую. Однако 100 процентов акций клуба сейчас принадлежат «Лукойлу».