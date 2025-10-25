Россия
Спецпредставитель Путина оценил соотношение госдолга России к ВВП

Дмитриев: РФ имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП. Он написал об этом на своей странице в социальной сети X, комментируя сообщение, согласно которому соотношение госдолга РФ к ВВП составляет 20 процентов.

«Факты важны для опровержения ложных утверждений. У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире», — отметил Дмитриев.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал новые американские санкции, введенные против ряда российских компаний, включая «Лукойл». Он подчеркнул, что меры Вашингтона не станут неожиданностью и не нанесут серьезного ущерба российской экономике.

