Спецпредставитель Путина ответил на вопрос о расходах России на СВО

Глава РФПИ Дмитриев: Безопасность важнее экономических издержек РФ на Украине

Издержки, которые Россия претерпевает в ходе конфликта на Украине, не идут ни в какое сравнение по значимости с вопросами обеспечения национальной безопасности. Так ответил на вопрос о расходах РФ в ходе проведения спецоперации (СВО) глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в разговоре с журналисткой Ларой Логан, интервью опубликовано на YouTube-канале.

«Цена значительная, но какова цена иметь риски в сфере безопасности для самого существования России. Какова цена этому?» — задал встречный вопрос глава РФПИ.

Ранее Дмитриев назвал условия урегулирования украинского конфликта. По его словам, важно решить территориальный вопрос, а также вопрос нейтралитета Украины, что важно для безопасности России.