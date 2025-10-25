Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:18, 25 октября 2025Россия

Спецпредставитель Путина ответил на вопрос о расходах России на СВО

Глава РФПИ Дмитриев: Безопасность важнее экономических издержек РФ на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Издержки, которые Россия претерпевает в ходе конфликта на Украине, не идут ни в какое сравнение по значимости с вопросами обеспечения национальной безопасности. Так ответил на вопрос о расходах РФ в ходе проведения спецоперации (СВО) глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в разговоре с журналисткой Ларой Логан, интервью опубликовано на YouTube-канале.

«Цена значительная, но какова цена иметь риски в сфере безопасности для самого существования России. Какова цена этому?» — задал встречный вопрос глава РФПИ.

Ранее Дмитриев назвал условия урегулирования украинского конфликта. По его словам, важно решить территориальный вопрос, а также вопрос нейтралитета Украины, что важно для безопасности России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США отказались поддержать Украину в ООН. Какие страны присоединились к антироссийскому заявлению Киева?

    Мошенники похитили у участника СВО миллионы рублей и признались ему в обмане

    В российском регионе после атаки БПЛА загорелась ЛЭП

    На Украине признали неспособность завершить конфликт на своих условиях

    В российском регионе уничтожили БПЛА

    В США заявили о нервной реакции Зеленского на новый план «коалиции желающих»

    Юрист назвал размер компенсации за отравление некачественной едой

    Во Франции заявили о разрушении Европой надежд Зеленского

    Спецпредставитель Путина ответил на вопрос о расходах России на СВО

    Возникший после атаки российских ракет пожар в Киеве попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости