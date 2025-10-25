Россия
07:51, 25 октября 2025Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 121 украинский БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 октября сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Больше всего дронов (20) сбили в Ростовской области. Кроме того, в Волгоградской области уничтожили 19 беспилотников, а в Брянской и Калужской областях — 17 и 12 соответственно. Также 11 БПЛА ликвидировали в небе над Смоленской областью.

Помимо этого, по девять беспилотников уничтожили в Московском регионе (из которых семь летели в сторону российской столицы) и Белгородской области. Также по восемь дронов поразили в Воронежской и Ленинградской областях.

Еще по два беспилотника сбили в Новгородской, Рязанской и Тамбовской областях. В свою очередь по одному БПЛА уничтожили в Тверской и Тульской областях.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе Волгоградской области загорелась линия электропередачи (ЛЭП).

