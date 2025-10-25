Интернет и СМИ
19:42, 25 октября 2025Интернет и СМИ

Стали известны подробности о шеф-редакторе Sputnik Азербайджан Белоусове

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов прилетел в Москву
Мария Черкасова

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Globallookpress.com

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой», — сказа он.

Ранее стало известно об освобождении из-под стражи в Баку главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых. 30 июня в офис агентства Sputnik Азербайджан пришла полиция страны. Правоохранители задержали Картавых и Белоусова. Российских журналистов поместили под стражу на четыре месяца по обвинениям в незаконном предпринимательстве и мошенничестве. Позднее Игоря Картавых отпустили под домашний арест.

Также ранее глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов попали в базу украинского сайта «Миротворец».

