Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:40, 25 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о ликвидации американского наемника в зоне спецоперации

Рогов заявил о ликвидации американского наемника ВСУ Боуэна Шардта в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине был ликвидирован американский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Боуэн Шардт. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов сообщил, что у Шардта был позывной Рабат. «Подробности и обстоятельства уточняются», — добавил он.

Известно, что американский наемник был причастен к военным преступлениям в отношении мирных жителей России, в том числе, проживающих на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили на севере Украины большой центр подготовки иностранных наемников ВСУ. Объект находился под Черниговом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    Стало известно о ликвидации американского наемника в зоне спецоперации

    В США обратились с призывом к Зеленскому

    Миллиардер дал 130 миллионов долларов на выплаты военным в США

    Москвичей предупредили о надвигающемся мощном ливне с порывистым ветром

    Раскрыта длительность процедуры банкротства в России

    На Украине заявили о кадровом кризисе

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу

    Роналду раскрыл главный секрет спортивного долголетия

    Объявленного в международный розыск экс-генерала СБУ могут экстрадировать на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости