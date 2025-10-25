Стало известно об обстановке у многоэтажного дома в Сочи после мощного взрыва

Спецтехника начала расчистку территории у жилого дома после взрыва газа в Сочи

На территории, прилегающей к многоэтажному дому в Сочи, началась расчистка от обломков и мусора после мощного взрыва газа, прогремевшего ночью. Об обстановке на месте ЧП сообщили РИА Новости в мэрии.

Городская администрация пригнала к зданию спецтехнику. Оперативные службы завершили свою работу.

Власти и специалисты МЧС намерены обследовать все этажи дома, чтобы принять решение о его дальнейшей эксплуатации.

Мощный взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме на улице Тимирязева в субботу, 25 октября, примерно в 01:15. Причиной ЧП стала утечка газа.

Под завалами после взрыва нашли ребенка. Еще три человека пострадали, один мужчина 70 лет не выжил.