12:41, 25 октября 2025Путешествия

Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexey Kartsev / Shutterstock / Fotodom  

Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, временно ограничить полеты пришлось в аэропорту Ухты. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, объяснил Кореняко.

До этого утром 25 октября временные ограничения были введены в аэропортах Волгограда, Геленджика и Ярославля.

Ранее губернатор Олег Мельниченко заявил о введении плана «Ковер» в ряде районов Пензенской области. Он также сообщал, что для безопасности граждан введены ограничения работы мобильного интернета.

