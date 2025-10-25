Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Ухты временно ограничили полеты

Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, временно ограничить полеты пришлось в аэропорту Ухты. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, объяснил Кореняко.

До этого утром 25 октября временные ограничения были введены в аэропортах Волгограда, Геленджика и Ярославля.

Ранее губернатор Олег Мельниченко заявил о введении плана «Ковер» в ряде районов Пензенской области. Он также сообщал, что для безопасности граждан введены ограничения работы мобильного интернета.