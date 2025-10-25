План «Ковер» ввели в российском регионе

Губернатор Мельниченко: План «Ковер» введен в ряде районов Пензенской области

План «Ковер» введен в ряде районов Пензенской области. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Ранее Мельниченко сообщил, что на территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Он уточнил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 24 октября в период с 18:00 по 23:00 по московскому времени сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В ночь на 16 октября план «Ковер» вводили над некоторыми районами Пензенской области. Ранее сообщалось, что этот российский регион подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины.