Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:23, 25 октября 2025Россия

План «Ковер» ввели в российском регионе

Губернатор Мельниченко: План «Ковер» введен в ряде районов Пензенской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

План «Ковер» введен в ряде районов Пензенской области. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Ранее Мельниченко сообщил, что на территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Он уточнил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 24 октября в период с 18:00 по 23:00 по московскому времени сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В ночь на 16 октября план «Ковер» вводили над некоторыми районами Пензенской области. Ранее сообщалось, что этот российский регион подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленобласти

    Дмитриев назвал неизвестный 99 процентам американцев факт о России

    Удар «Гераней» по Харькову попал на видео

    Землетрясение зарегистрировали на Курилах

    В многоэтажке в российском городе раздался мощный взрыв

    Украинский пленный рассказал о мобилизации священника

    Дмитриев анонсировал саммит Россия-США

    В Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА

    Мирошник назвал мотивацию Европы продолжить украинский конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости