В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Волгограда, Геленджика и Ярославля временно ограничили полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

В аэропортах трех российских городов — Волгограда, Геленджика и Ярославля — ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в субботу, 25 октября, в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он указал, что ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности полетов.

До этого губернатор Олег Мельниченко заявил о введении плана «Ковер» в ряде районов Пензенской области. Он также сообщал, что для безопасности граждан введены ограничения работы мобильного интернета.

Ранее Кореняко писал об ограничениях полетов в аэропорту Грабцево в Калуге. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в воздушной гавани с 22.27 24 октября по московскому времени.

