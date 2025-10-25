В Грузии задержали планировавших вывезти уран через Россию китайцев

Трое граждан Китая задержаны в Грузии при попытке приобрести уран

Троих китайцев, планировавших приобрести два килограмма урана и вывезти его в Китай через Россию, задержали в Грузии. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на первого замглавы Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Лашу Маградзе.

По словам Маградзе, один из задержанных граждан Китая незаконно находился в Грузии. К этому человеку прибыли эксперты, которые пытались приобрести два килограмма урана в Тбилиси за 400 тысяч долларов и вывезти его в Китай через Россию. Во время переговоров о незаконной покупке урана СГБ идентифицировала и задержала граждан Китая, их временное жилье в Тбилиси и Батуми обыскали.

Теперь, продолжил первый замглавы Службы госбезопасности Грузии, злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее наркокартели нашли неожиданные способы поставлять кокаин в Европу, идя на такие ухищрения, как отправка в соках и специях. Об этом заявил президент Федерального управления криминальной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх.