18:56, 25 октября 2025

В Конгрессе США высказались о войне с Россией

Конгрессвумен Луна: США нужно вести с Россией переговоры о мире и торговле
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

США нужно вести с Россией переговоры о мире и торговле, а не провоцировать Москву на войну. Об этом написала член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в своем аккаунте социальной сети X.

«Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией. Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?» — задалась вопросом политик.

Ранее Луна предрекла заключение сделки между Россией и США на триллион долларов после окончания конфликта на Украине.

