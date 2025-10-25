Мир
04:12, 25 октября 2025Мир

В МИД России назвали последствия замены Зеленского на посту президента Украины

Посол Мирошник: Замена Зеленского на другую марионетку Запада ничего не изменит
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Замена Владимира Зеленского на посту президента на другую «марионетку Запада» ничего не изменит для Украины. Такое мнение высказал в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, рассуждая о последствиях смены киевской власти.

Мирошник в том числе прокомментировал возможность заменить Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ и действующего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного.

«Когда устраиваются тараканьи бега, в которых участвуют тараканы только одной стороны, то кто добежит первым до финиша — никакого значения не имеет. Они не поменяют сторону движения, направление и стратегию», — объяснил дипломат. По его словам, выборы в условиях ликвидированной оппозиции и контроле за СМИ сравнимы с попыткой организовать выборы в концентрационном лагере.

В этом случае смена власти на Украине не приведет к смене стратегии страны, в частности, в вопросе урегулирования конфликта.

«А Россия придерживалась всегда одной и той же точки зрения», — отметил Мирошник. Он подчеркнул, что для России важно, чтобы «а Украине был лидер, который отражает интересы самого народа».

Ранее политолог Николай Топорнин оценил вероятность замены Зеленского на бывшего советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, следующим президентом Украины не может стать человек, живущий в Лондоне и не интегрированный в в жизнь и политическую систему своей страны.

