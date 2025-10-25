В России ужесточат одну статью Уголовного кодекса

Володин: 26 октября в РФ ужесточат статью об уклонении от обязанностей иноагента

В России с 26 октября вступают в силу поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин, передает сайт Госдумы.

Изменения внесены в статью 330.1 УК РФ об усилении ответственности за совершение преступления. После однократного нарушения статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») или при наличии судимости за аналогичное преступление иноагенту грозит до двух лет лишения свободы. Тем самым, отменено ранее действовавшее условие для привлечения к уголовной ответственности при совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года.

Володин объяснил необходимость ужесточения наказания тем, что иноагенты должны отвечать по всей строгости закона. Он привел данные Минюста о том, что более 40 процентов иноагентов не соблюдают порядок деятельности и установленные законом ограничения — они не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию, распространяют запрещенные материалы.

По статистике Верховного суда, количество административных правонарушений иноагентов увеличилось с 2023 года на 40,9 процента.

