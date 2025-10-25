В России высказались о возможности тройной встречи Путина, Трампа и Зеленского

Чепа: Путин и Трамп быстрее договорятся о встрече, чем о тройной с Зеленским

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп быстрее договорятся о личной встрече, чем о тройной с президентом Украины Владимиром Зеленским, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю, что Россия и Соединенные Штаты Америки ближе к договоренности, чем Украина. На Украину оказывают серьезное давление все европейские коллеги США по НАТО. Очень трудно здесь отделить Зеленского от них. Поэтому я думаю, что Путин с Трампом гораздо быстрее договорятся о двойной встрече, чем о совместной с Зеленским», — высказался Чепа.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в интервью американскому телеканалу сообщил, что саммит Путина и Трампа состоится. Он отметил, что встреча скорее перенесена, а не отменена — предположительно, по причине необходимости проработать детали для ее проведения.

Также, по его мнению, Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатической договоренности. Он добавил, что Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

