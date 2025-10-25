Россия
08:07, 25 октября 2025Россия

В российском городе ввели режим локальной ЧС

Мэр Сочи Прошунин ввел режим локальной ЧС после взрыва газа в многоэтажке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края / Telegram

В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в многоэтажном домена улице Тимирязева. Об этом заявил мэр российского города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

Сейчас в доме, пострадавшем от хлопка газа и огня, завершаются поквартирные обходы, — отметил глава города.

Он добавил, что в пунктах временного размещения удалось расселить 28 человек, в том числе семерых детей.

По данным Оперштаба Краснодарского края, из дома удалось эвакуировать 70 жильцов, троя пострадавших были госпитализированы. Взрыв разрушил стены и повредил остекление трех квартир.

Последствия мощного взрыва газа в многоэтажке в Сочи попали на видео.

