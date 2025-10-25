Доктороу: Новый план Стармера не поможет удержать фронт и нервирует Зеленского

Новый план «коалиции желающих», предложенный премьер-министром Великобритании Киром Стармером, не может помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) удержать фронт и действует на нервы президенту республики Владимиру Зеленскому. Об этом заявил американский политолог, специалист по постсоветскому пространству Гилберт Доктороу на YouTube-канале.

«Учитывая тот факт, что линия фронта неумолимо двигается, а коалиционные силы явно не горят желанием ее останавливать, то Киеву ничего не светит. Готов поспорить, что это действует на нервы Зеленскому», — отметил политолог.

Основной подвох в том, что европейские союзники не спрашивают мнение Украины, а только выставляют новые требования, взамен обещая поддерживать борьбу с РФ. «Никто их не спрашивает, как следует вести войну и все ли поставки отправляются в срок. Их голоса не учитываются», — добавил Доктороу.

В результате «коалиция желающих» просто выбрала наиболее удачную для себя стратегию, при которой ее участники не принимают участия в боевых действиях, но помогает Киеву поставками вооружений.

Ранее британская газета The Telegraph раскрыла новую тактику «коалиции желающих» против России. Согласно ей, после заключения мирного соглашения она отправит на Украину военный контингент.