15:16, 25 октября 2025Силовые структуры

Водителям одного российского региона стали массово отказывать в выдаче прав

В Москве отказали водителям из Дагестана в выдаче прав по фальшивым медсправкам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве более 100 водителей из Дагестана за последнюю неделю получили отказы в выдаче прав из-за сомнительных медсправок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о справке по осмотру психиатра и нарколога. Причина массовых отказов в том, что на документах указан неверный числовой диапазон — вместо девяти цифр лишь шесть. Система считает справку недействительной, а водителя отправляют на повторный осмотр.

Выяснилось, что в Дагестане ставили нужные печати на документ без визита к врачу. В Минздраве заявили, что свыше 200 дагестанских водителей лишились прав после прокурорской проверки, выявившей, что они представили фальшивые справки. Против некоторых из них возбудили уголовные дела за подделку документа.

Ранее сообщалось, что штрафы с камер фиксации нарушений правил дорожного движения до конца 2025 года могут начать приходить тем водителям, которые ездят без полиса ОСАГО.

