Водителям одного российского региона стали массово отказывать в выдаче прав

В Москве отказали водителям из Дагестана в выдаче прав по фальшивым медсправкам

В Москве более 100 водителей из Дагестана за последнюю неделю получили отказы в выдаче прав из-за сомнительных медсправок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о справке по осмотру психиатра и нарколога. Причина массовых отказов в том, что на документах указан неверный числовой диапазон — вместо девяти цифр лишь шесть. Система считает справку недействительной, а водителя отправляют на повторный осмотр.

Выяснилось, что в Дагестане ставили нужные печати на документ без визита к врачу. В Минздраве заявили, что свыше 200 дагестанских водителей лишились прав после прокурорской проверки, выявившей, что они представили фальшивые справки. Против некоторых из них возбудили уголовные дела за подделку документа.

