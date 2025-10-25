Россия
06:25, 25 октября 2025

Юрист назвал размер компенсации за отравление некачественной едой

Юрист Недбай: Компенсация за отравление едой составляет от 10 тысяч рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Отравившиеся некачественной едой граждане могут рассчитывать на компенсацию. Ее величину назвал адвокат Виталий Недбай в беседе с ТАСС.

По его словам, пострадавшие могут вернуть расходы на лечение, обследования, лекарства, сопутствующие расходы, а также рассчитывать на компенсацию морального вреда.

Адвокат отметил, что общая сумма может составлять от 10 до нескольких сотен тысяч рублей.

