Юрист назвал размер компенсации за отравление некачественной едой

Юрист Недбай: Компенсация за отравление едой составляет от 10 тысяч рублей

Отравившиеся некачественной едой граждане могут рассчитывать на компенсацию. Ее величину назвал адвокат Виталий Недбай в беседе с ТАСС.

По его словам, пострадавшие могут вернуть расходы на лечение, обследования, лекарства, сопутствующие расходы, а также рассчитывать на компенсацию морального вреда.

Адвокат отметил, что общая сумма может составлять от 10 до нескольких сотен тысяч рублей.

Ранее юрист hh.ru по трудовому праву Дарья Ерзина рассказала, что в 2026 году наименее выгодными для отпуска в плане получения финансовой компенсации будут январь, май и июнь. Специалист подчеркнула: если работника интересует максимальная финансовая компенсация, отпуск стоит планировать на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, чтобы сумма отпускных была выше.