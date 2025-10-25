Землетрясение зарегистрировали на Курилах

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали у южных Курил

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь на субботу, 25 октября, вблизи побережья южных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

Его эпицентр располагался в 86 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир, очаг залегал на глубине 51 километра.

По слова Семеновой, подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить на островах Шикотан и Кунашир. Тревога цунами не объявлялась.

В Японии в среду, 22 октября, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Землетрясение произошло в 09:17 (12:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 87 километрах на восток от города Кусиро с населением около 183 тысяч человек.

