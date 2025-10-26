Аналитик Уотсон: США не смогут заставить Россию заморозить украинский конфликт

США не могут принудить Россию к заключению невыгодной для нее сделки по урегулированию на Украине. Об этом заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети X.

«США не могут заставить Россию согласиться на прекращение огня или заморозить конфликт. [Президент России Владимир] Путин, Кремль, Совет национальной безопасности, Дума и российская улица едины, готовы продолжать, пока Украина не сдастся», — отметил эксперт.

Ранее Уотсон заявил, что конфликт на Украине, вероятно, не завершится в 2025 году, а из-за того, что сразу в нескольких регионах Запад создает угрозы для России, ситуация лишь накаляется. Россия осознает, что для нее война только началась, считает Уотсон.