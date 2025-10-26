Десять человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

В Белгородской области при ударе ВСУ пострадали десять человек

В Белгородской области при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали десять человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в результате удара ВСУ по поселку Маслова Пристань пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

24 октября в Красногорске Московской области дрон врезался в многоэтажку на бульваре Космонавтов со стороны дороги и пробил стену. Взрывной волной была повреждена вторая стена дома на другой его стороне.

