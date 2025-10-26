Российские военные рассказали о гибели иностранных наемников в ДНР

В ДНР гибнет больше иностранных наемников ВСУ, чем украинских военных

Среди ликвидированных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) большинство составляют иностранные наемники, рассказал военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа (ЮВО) с позывным Орин. Об этом пишет РИА Новости.

«Иностранцев, наверное, процентов 60 точно будет. Потому что заканчиваются украинцы», — подчеркнул он.

Орин добавил, что среди погибших украинских военных часто встречаются афроамериканцы и выходцы из стран Латинской Америки.

Ранее в ДНР заметили наемников ВСУ из Южной Кореи и стран Прибалтики.