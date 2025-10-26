Среди ликвидированных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) большинство составляют иностранные наемники, рассказал военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа (ЮВО) с позывным Орин. Об этом пишет РИА Новости.
«Иностранцев, наверное, процентов 60 точно будет. Потому что заканчиваются украинцы», — подчеркнул он.
Орин добавил, что среди погибших украинских военных часто встречаются афроамериканцы и выходцы из стран Латинской Америки.
Ранее в ДНР заметили наемников ВСУ из Южной Кореи и стран Прибалтики.