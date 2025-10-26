Иностранцы сетями ловили воробьев для еды в российском регионе

В Амурской области иностранцы сетями ловили воробьев для еды

В Амурской области иностранцы сетями ловили воробьев для еды. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Благовещенском районе рядом с селом Волково местные жители обнаружили, что неизвестные расставили сеть для отлова птиц и повесили звуковую ловушку, которая имитировала пение пернатых. На данный сигнал отреагировали сотрудники Госохотинспекции.

Прибывшая на место оперативная группа обнаружила самодельную ловушку, в которой находилось около 20 воробьев. Всех освободили и выпустили. После происшествия в этом районе будут проходить регулярные рейды. Задержанным придется объяснить, что их сподвигло на браконьерство.

