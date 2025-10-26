Россия
16:05, 26 октября 2025

Иностранцы сетями ловили воробьев для еды в российском регионе

В Амурской области иностранцы сетями ловили воробьев для еды
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В Амурской области иностранцы сетями ловили воробьев для еды. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Благовещенском районе рядом с селом Волково местные жители обнаружили, что неизвестные расставили сеть для отлова птиц и повесили звуковую ловушку, которая имитировала пение пернатых. На данный сигнал отреагировали сотрудники Госохотинспекции.

Прибывшая на место оперативная группа обнаружила самодельную ловушку, в которой находилось около 20 воробьев. Всех освободили и выпустили. После происшествия в этом районе будут проходить регулярные рейды. Задержанным придется объяснить, что их сподвигло на браконьерство.

Ранее сообщалось, что контрабандиста оштрафовали на десятки миллионов за попытку увезти из России морской огурец.

.
