12:19, 26 октября 2025

Киев призвали готовиться к трудной зиме

Глава Центра радиотехнологий Бескрестнов призвал киевлян запастись генераторами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов предупредил жителей Киева, что зима будет трудной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бескрестнов напомнил, что украинские чиновники уже неоднократно призывали киевлян готовиться к трудной зиме. По его словам, в квартирах будет очень холодно, а если жители города попытаются обогреться электричеством, то произойдет перегрузка сетей и введутся графики отключения.

В связи с этим он порекомендовал по возможности зимой находиться на дачах, где есть печки, а также в деревнях. Кроме того, Бескрестнов призвал киевлян объединиться с соседями, чтобы вместе запастись генераторами и удлинителями. Одновременно с этим он высказал мнение, что с водой, топливом и связью проблем не возникнет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто будет поставлять газ стране. По его словам, соответствующие договоренности уже имеются со Словакией.

