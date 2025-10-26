«Краснодар» обыграл «Рубин» и стал единоличным лидером РПЛ

«Краснодар» на своем поле обыграл казанский «Рубин» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 13-й минуте забил Виктор Са.

Действующий чемпион России «Краснодар» набрал 29 очков и стал единоличным лидером РПЛ. «Рубин» с 18 очками находится на седьмом месте в чемпионате.

«Краснодар» в следующем туре 2 ноября на своем поле примет «Спартак». «Рубин» днем раньше на своем поле сыграет с московским «Динамо».