Лавров: Европа выкручивает руки Трампу, говоря о прекращении огня на Украине

Европейские лидеры пытаются «выкручивать руки» президенту США Дональду Трампу, настаивая на немедленном прекращении огня на Украине. Об этом в интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит — это радикальная перемена. Но это также означает, что европейцы не спят и не едят, стараясь "выкрутить руки" этой администрации», — сказал он.

Министр также напомнил, что Трамп был едва ли не единственным западным лидером, который открыто говорил о неприемлемости нахождения войск НАТО вблизи российских границ.

Ранее Лавров заявил, что Россия признает независимость Украины. Он однако, подчеркнул, что Москва будет защищать «все русское», а жители новых регионов, которые вошли в состав РФ, подверглись шокирующей дискриминации со стороны Киева.