21:19, 26 октября 2025Мир

Лавров рассказал о попытках Европы «выкручивать руки» Трампу

Лавров: Европа выкручивает руки Трампу, говоря о прекращении огня на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейские лидеры пытаются «выкручивать руки» президенту США Дональду Трампу, настаивая на немедленном прекращении огня на Украине. Об этом в интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит — это радикальная перемена. Но это также означает, что европейцы не спят и не едят, стараясь "выкрутить руки" этой администрации», — сказал он.

Министр также напомнил, что Трамп был едва ли не единственным западным лидером, который открыто говорил о неприемлемости нахождения войск НАТО вблизи российских границ.

Ранее Лавров заявил, что Россия признает независимость Украины. Он однако, подчеркнул, что Москва будет защищать «все русское», а жители новых регионов, которые вошли в состав РФ, подверглись шокирующей дискриминации со стороны Киева.

