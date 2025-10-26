Спорт
11:48, 26 октября 2025Спорт

Назван фаворит «Эль-класико»

Букмекеры назвали мадридский «Реал» фаворитом матча с «Барселоной»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Букмекеры назвали фаворита матча десятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Об этом сообщает «Чемпионат».

Победителем «Эль Класико» должен стать мадридский «Реал». На победу хозяев дают около 2.00–2.06, что соответствует вероятности порядка 47-49 процентов, тогда как успех «Барселоны» оценивается в районе 3.25–3.35, ничья держится примерно у отметки 4.00–4.21.

Ожидание результативной игры подтверждается низкими котировками на верх тоталов. Дополняет картину рынок точного счета: наиболее вероятным исходом аналитики называют 2:1 в пользу «Реала» — порядка 9.50 в прематчевых предложениях.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 26 октября в Мадриде. Она начнется в 18:15 по московскому времени.

