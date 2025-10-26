Назван способ вдвое увеличить важную часть пенсии

Юрист Ноженко: Северный коэффициент при расчете пенсии достигает 1,9

Размер пенсии зависит от страховой и фиксированной части, которые можно увеличить при наличии особых условий. Об этом рассказала агентству «Прайм» юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

Прежде всего, это правило затрагивает людей, которые на 1 января 2002 года проживали в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним. При расчете их выплат применяется повышенный коэффициент к средней зарплате по стране. Вместо общего максимума 1,2 для всех здесь используют 1,4–1,9, в зависимости от региона проживания.

К тому же, фиксированная часть пенсии может быть повышена. Она одинакова для всех и в этом году составляет 8 907,70 рубля. Однако при учете северного стажа она увеличивается на 50 процентов или 30 процентов, в зависимости от того, работал ли человек на Крайнем Севере или в приравненных местностях.

«Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения», — раскрыла юрист.

Ранее россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии. По словам юриста Александра Хаминского, это возможно в случае, если гражданин не получал пенсию на протяжении шести месяцев подряд по различным причинам.