Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:50, 26 октября 2025Экономика

Назван способ вдвое увеличить важную часть пенсии

Юрист Ноженко: Северный коэффициент при расчете пенсии достигает 1,9
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Pixabay

Размер пенсии зависит от страховой и фиксированной части, которые можно увеличить при наличии особых условий. Об этом рассказала агентству «Прайм» юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

Прежде всего, это правило затрагивает людей, которые на 1 января 2002 года проживали в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним. При расчете их выплат применяется повышенный коэффициент к средней зарплате по стране. Вместо общего максимума 1,2 для всех здесь используют 1,4–1,9, в зависимости от региона проживания.

К тому же, фиксированная часть пенсии может быть повышена. Она одинакова для всех и в этом году составляет 8 907,70 рубля. Однако при учете северного стажа она увеличивается на 50 процентов или 30 процентов, в зависимости от того, работал ли человек на Крайнем Севере или в приравненных местностях.

«Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения», — раскрыла юрист.

Ранее россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии. По словам юриста Александра Хаминского, это возможно в случае, если гражданин не получал пенсию на протяжении шести месяцев подряд по различным причинам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    «Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак

    В российском городе водитель вылетел на красный свет и протаранил другую машину

    В Госдуме раскрыли подробности субсидий на покупку квартир

    На Западе высказались о давлении США на Россию

    Военный эксперт высказался об использовании Tomahawk

    Тысячи человек в Валенсии вышли на митинг из-за наводнения

    Назван способ вдвое увеличить важную часть пенсии

    Историк раскрыл условия для отказа от поддержки Киева

    Участников массовой драки между мигрантами привлекут к ответственности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости